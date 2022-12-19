Дани Алвес поздравил Лионеля Месси с победой на чемпионате мира

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поздравил нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мне #####, что они все говорят мне… Сволочь ты, Лионель Месси. Этот чёртов мир любит тебя, чёртов футбол любит тебя. И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этим моментом. Наслаждайся этим вместе с семьёй и всеми, кто проходит мимо. Как бразилец и южноамериканец, я знаю, что это больше, чем просто победа на чемпионате мира. Славься футбол — и все, кто его любит!», — написал Дани Алвес на своей странице в социальных сетях.

Аргентины обыграла в финале ЧМ в Катаре сборную Франции по пенальти. Алвес и Месси вместе играли за испанскую «Барселону».

Фанаты в Буэнос-Айресе ликуют после победы Аргентины в ЧМ-2022: