Дани Алвес поздравил Лионеля Месси с победой на чемпионате мира

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поздравил нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Мне #####, что они все говорят мне… Сволочь ты, Лионель Месси. Этот чёртов мир любит тебя, чёртов футбол любит тебя. И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этим моментом. Наслаждайся этим вместе с семьёй и всеми, кто проходит мимо. Как бразилец и южноамериканец, я знаю, что это больше, чем просто победа на чемпионате мира. Славься футбол — и все, кто его любит!», — написал Дани Алвес на своей странице в социальных сетях.
Аргентины обыграла в финале ЧМ в Катаре сборную Франции по пенальти. Алвес и Месси вместе играли за испанскую «Барселону».
Фанаты в Буэнос-Айресе ликуют после победы Аргентины в ЧМ-2022:
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