«Лучший матч в жизни». Российские комментаторы — о великом финале в Катаре

Чемпионат мира завершился великим финалом между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 пен.). Его, как и весь остальной месяц, из Катара отработали российские комментаторы Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. После этого сумасшедшего матча мы пообщались с ними, чтобы понять, как они пережили эту игру.

— Это лучший матч, который вы комментировали в своей жизни?

Трушечкин: Да. По статусу, по содержанию, по драме — лучший матч в моей карьере.



Шнякин: Конечно. Да, можно вспомнить, как «Тоттенхэм» накидывал «Аяксу» три за тайм, но это не сравнится. Вся эпичность, грандиозность, голливудскость всего, что происходило — она несоизмерима.

►Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет. Готовы вспоминать его следующие 50 лет?

— Нет ощущения, что под этот ЧМ с самого начала написали именно такой сценарий? Будто это было предначертано.

Шнякин: Наоборот. Мне казалось, что будет, как в современных и модных сериалах — то есть плохой конец. Или открытый, ведь Месси мог бы и в 2026-м на турнир поехать, если бы вчера не выиграл. Мне казалось, слёзы Месси будут другими.



Трушечкин: Весь чемпионат шёл так, что из него вылетали герои, которые оказались мнимыми. А в финале схлестнулись настоящие. Мне очень приятно, что настоящими героями оказались не только аргентинцы, но и французы. Мбаппе сделал три гола. Это восходящая звезда и тот чувак, который будет нашим следующим Месси.



Шнякин: Да, здесь есть символизм. Месси этим матчем закончил свои выступления на чемпионатах мира и освободил трон для Мбаппе. Как будто он его приглашает со словами: «Давай, парень. Ты уже попылил, в своём финале огрёб. Теперь твоя очередь». Это столкновение эпох. По грандиозности мало с чем этот финал можно сравнить. Не хватало ему только удаления.

Лионель Месси Фото: Getty Images

— Паредес мог исполнить.

Шнякин: Да, он был близок. Сертифицированный хулиган, бандит и гангстер. Но в итоге всё закончилось его слезами в окружении семьи.



— Месси должен благодарить Францию за такой финал? Если бы всё закончилось на 2:0, это было бы не так легендарно.

Шнякин: Даже если бы Месси проиграл в финале, всё равно остался бы одним из величайших спортсменов в истории. Победа на чемпионате мира не делает тебя автоматически великим. А проигрыш не избавляет от регалий и статуса. Недаром показали в трансляции Ибрагимовича, который ни Лигу чемпионов, ни Кубок мира не выиграл, но всё равно великий.

— К финалу у вас оставались хоть какие-то эмоции после месяца работы?

Трушечкин: Конечно. Мы, как наш коллега Тимур Журавель, механические зайцы. Были дни между матчами, которые позволяли поднакопить энергию. Да и финал с такой драмой дал нам сил на весёлую в нашем исполнении церемонию награждения.



Шнякин: Важно, что это был парный репортаж. Мы играли в комментаторский пинг-понг, давали друг другу отдыхать. Это всё круто. Такой финал… Помирать будешь, не забудешь. Но скоро Кубок России!

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— Есть мнение, что 2022 год не заслужил такого финала.

Шнякин: А может, наоборот, такой финал эмоционально компенсировал всем нам всё, что было в этом году. Всех с Новым годом. Уникальный чемпионат. Такой вот сюрприз. Матч, который можно будет пересматривать. Уж не знаю, будут ли переслушивать.



Трушечкин: Слава богу, что есть функция интершума!



— Ваши топ-3 игрока турнира?

Трушечкин: Месси — первый, Мбаппе — второй, Гризманн — третий. Второй и третий могли бы поменяться местами, если бы не этот финал. Антуан не попал в игру.



Шнякин: Куда бы Отаменди сунуть… С Месси и Гризманном всё ясно. У Антуана было шесть потрясающих игр. Первый — Месси, второй — Гризманн, третье место делят Амрабат и Мбаппе.