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Агент Лунёва назвал три варианта для продолжения карьеры голкипера

Агент Лунёва назвал три варианта для продолжения карьеры голкипера
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Агент российского вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал о том, какие варианты игрок рассматривает для продолжения карьеры.

«Работа идёт, были переговоры, в том числе, по Турции, есть предложения от разных агентов. Также общались по поводу Англии, оттуда прислали бумаги по авторизации, осталось их подписать. Есть некий интерес из Шотландии, но пока без обсуждения конкретных деталей», — приводит слова представителя Лунёва «РБ Спорт».

31-летний Лунёв перешёл в немецкую команду в июле 2021 года из «Зенита» на правах свободного агента. За леверкузенский «Байер» голкипер сыграл три матча, в которых пропустил четыре мяча, ни разу не сыграв на ноль. Контракт Лунёва с командой истекает летом 2023 года.

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