Агент Лунёва: Андрею не дали визу в Британию. Потом рассказывают, что футбол вне политики

Агент голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал, что российскому футболисту не выдали визу и разрешение на въезд в Великобританию.
«А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарищеский матч с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд, кроме… Андрея. И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка, похоже, сорвалась.
Я всегда говорил, что бритиши — главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят… А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики». Ну да, ну да», — написал представитель Лунёва в телеграм-канале «Честность — не порок».
Товарищеский матч «Байера» и «Рейнджерс» состоится завтра, 10 декабря, в Глазго (Шотландия). Лунёв перешёл в немецкую команду летом 2021 года. За «Байер» вратарь сыграл три матча во всех турнирах.
- 9 декабря 2022
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