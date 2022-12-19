Джорджевич: молодым игрокам легче раскрыться в Европе, чем в «Зените»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что молодым игрокам легче раскрыть свои таланты в Европе, чем в санкт-петербургском «Зените».

«Наверное, молодым игрокам легче раскрыться в Европе – в Нидерландах, Дании — чем в «Зените». У них давно не было молодого футболиста, который смог бы зацепиться за свой шанс и раскрыться.

Правильный ли это вектор развития — покупать дорогих легионеров, нежели воспитывать своих? Это футбол. Но я не до конца понимаю, почему у молодых игроков не получается раскрыться в Санкт-Петербурге. У них настолько качественные иностранцы, что молодые россияне даже не успевают задержаться с основной командой. Молодым непросто заиграть в «Зените», а в Европе больше молодёжи, потому что у многих нет столько денег, как у «Зенита», чтобы приобретать готовых игроков», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец стал игроком «Зенита» в 18 лет, в 2012 году. Джорджевич провёл в петербургской команде семь лет, при этом большую часть времени находясь в арендах в других командах.