Комментатор Трушечкин: Мбаппе — тот чувак, который будет нашим следующим Месси

Комментатор финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции (3:3 доп.вр. 4:2 пен.) Роман Трушечкин высказался о форварде французов Килиане Мбаппе. 23-летний Мбаппе оформил хет-трик, но его команда проиграла.
«Весь чемпионат шёл так, что из него вылетали герои, которые оказались мнимыми. А в финале схлестнулись настоящие. Мне очень приятно, что настоящими героями оказались не только аргентинцы, но и французы. Мбаппе сделал три гола. Это восходящая звезда и тот чувак, который будет нашим следующим Месси», — сказал Трушечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, на турнире в 2018 году Мбаппе стал лучшим молодым игроком и выиграл чемпионат мира с Францией.
Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик:
- 19 декабря 2022
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