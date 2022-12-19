Комментатор Трушечкин: Мбаппе — тот чувак, который будет нашим следующим Месси

Комментатор финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции (3:3 доп.вр. 4:2 пен.) Роман Трушечкин высказался о форварде французов Килиане Мбаппе. 23-летний Мбаппе оформил хет-трик, но его команда проиграла.

«Весь чемпионат шёл так, что из него вылетали герои, которые оказались мнимыми. А в финале схлестнулись настоящие. Мне очень приятно, что настоящими героями оказались не только аргентинцы, но и французы. Мбаппе сделал три гола. Это восходящая звезда и тот чувак, который будет нашим следующим Месси», — сказал Трушечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на турнире в 2018 году Мбаппе стал лучшим молодым игроком и выиграл чемпионат мира с Францией.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик: