«Вы отнимаете у игрока большой момент карьеры». Швайнштайгер — о подарке Месси от эмира

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не понял момента, когда эмир Катар накинул на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси арабский бишт. Это случилось перед самим празднованием победы на чемпионате мира, когда Месси должен был поднять трофей.

«Вы отнимаете у игрока большой момент в его карьере. Я тоже не думаю, что это хорошо. Можно было сделать это позже в раздевалке. Не думаю, что сам Месси тоже был счастлив. На мой взгляд, акция была неудачной», — приводит слова Швайнштайгера Focus.

Бишт — традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-Байрам. Традиционно изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти. Он ассоциирующийся со статусом, богатством и торжественными мероприятиями.

Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик: