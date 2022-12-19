«Просто скажите зачем?» Катарский шейх надел на Месси странную мантию после финала ЧМ-2022

Лионель Месси всё-таки стал чемпионом мира. В финале его сборная одолела французов (3:3, пен. 4:2) и получила золотые медали. Сам Месси на правах капитана и поднял первым Кубок мира. Но прежде эмир Катар накинул на игрока некую мантию. Наверняка у многих возник вопрос: что это? Отвечаем.

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Одежда называется бишт. Это традиционный свободный плащ, который, как правило, изготавливают из шерсти. Традиционные цвета — белый, кремовый, бежевый. Именно таких оттенков придерживаются представители старшего поколения, а вот молодёжь может надеть и синие, и серые варианты.

В наши дни такую верхнюю одежду надевают только для особых случаев. К ним можно отнести свадьбы, фестивали, религиозные праздники. Кроме того, это неотъемлемый атрибут политиков и высокопоставленных лиц. Сейчас бишт ассоциируется с королевской властью и богатством.

Считается, что лучше всего бишты шьют в местечке аль-Ахса, расположенном в Саудовской Аравии. Именно им отдаёт предпочтение местная королевская семья. Говорят, что на создание одного бишта вручную может уйти порядка 15 дней, даже когда в дело включатся несколько человек.

Дорогие бишты характеризуются не только ручным пошивом, но и качеством материала. Как правило, их создают с помощью козьей шерсти или шерсти ламы и верблюда. Чёрный бишт с золотым шитьём на воротнике и рукавах — самый популярный после белого и кремового. При пошиве дорогих моделей используют нити с настоящим золотом и серебром.

Лионель Месси Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Не всем пришлась по душе инициатива катарского эмира. Бывший футболист сборной Аргентины Пабло Сабалета (сейчас работает экспертом на BBC) выразил недоумение по этому поводу: «Просто скажите мне зачем? Не было никаких причин, чтобы делать это».

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер тоже не оценил жест со стороны шейха: «Аргентина впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира. Волшебный момент. Жаль, что этой одеждой на Месси закрыли аргентинскую футболку».

Болельщиков в социальных сетях тоже удивило такое решение. У некоторых пользователей сложилось ощущение, что своей инициативой организаторы испортили знаковый для Лео момент. А у вас — нет?

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