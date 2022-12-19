Лионель Месси опубликовал фотографию с Кубком мира из самолёта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он держит Кубок мира в самолёте. Национальная команда Аргентины возвращается из Катара чемпионами мира.

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

Аргентинцы в финальном матче встречались со французами и одержали победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).



На этом турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель забивал в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.