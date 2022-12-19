Тренеры Аргентины и Франции подарили самый яркий финал в истории ЧМ. Вот доказательства

Эмоции уже вроде бы улеглись, но вряд ли вы будете спорить, что матч Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022 войдёт в историю. 3:3 по итогам основного и дополнительного времени и 4:2 по пенальти — это было легендарно. Что прекрасно — не только по эмоциям, но и по фактам.

Впервые в истории чемпионатов мира каждый из финалистов забил в решающем матче более двух мячей! Ранее столь обоюдно результативных решающих битв не было. Впервые в истории турнира сборная, игрок которой забил в финале три мяча (Килиан Мбаппе за Францию), осталась без трофея. Впервые в истории ЧМ в решающем матче один из футболистов сделал хет-трик, а второй в той же игре дубль (Лионель Месси за Аргентину). При нашей с вами жизни такое точно не забудется и не факт, что повторится!

Велик соблазн сказать, что это было шоу конкретно Месси и Мбаппе. Во многом это так: не было в игре ни одной результативной атаки, которая прошла бы без участия одного из них. Но, отмечая двух выдающихся футболистов, точно нельзя забывать про главных тренеров команд. Своими действиями они сделали всё, чтобы было ярко. Будет ошибкой не сделать акцента на их ключевых решениях.

► Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Других слов про этот чемпионат мира не осталось.

Скалони ошеломил Францию Ди Марией слева и прессингом

Первое решение помогло повести в счёте в два мяча, а благодаря второму Аргентина надолго выключила из игры Мбаппе и перечеркнула изначальный план соперника.

У Франции не самый надежный и к тому же ещё и экспериментальный правый фланг. Справа в средней линии играет Усман Дембеле, который попросту не силён в оборонительных действиях. Справа в защите действует номинальный центральный защитник Жюль Кунде, которого зачастую интуитивно тянет к центру. Согласитесь, привлекательная зона для удара. В неё-то тренер Аргентины и отправил Анхеля Ди Марию.

Левше Ди Марии было максимально удобно открываться широко слева, что в то же время было очень дискомфортно для парочки Кунде — Дембеле. Для начала Анхель заработал пенальти: обыграл Дембеле и, похоже, получил от него по ногам, Кунде в это же время был в центре обороны и не успел вовремя подстраховать партнёра. Чуть позже Анхель забил сам, воспользовавшись очередным сильным смещением Кунде к центру. Помимо двух результативных действий, Ди Мария наравне с Месси стал лучшим в своей команде по ключевым передачам (3).

Эпизод перед пенальти: Ди Мария убегает от Дембеле, Кунде застревает в центре обороны Фото: Кадр из трансляции

Голевое открывание Ди Марии. Кунде уходит в центр обороны Фото: Кадр из трансляции

Прессинг Аргентины привёл к тому, что за первый тайм Франция не совершила ни одного касания мяча в чужой штрафной! Вся сборная, а не только Мбаппе! Воздействуя на чужих защитников, южноамериканцы на время смогли выключить и лидера соперника.

Интересно, что из игроков стартового состава Франции только у двоих точность передач перевалила за 81% — у центральных защитников Рафаэля Варана (89%) и Деотшанкюля Юпамекано (83%). Только они относительно спокойно могли распоряжаться мячом. Когда же его получали партнёры, аргентинцы тут же летели в отбор. При тотальном прессинге Лионель Скалони мог загнать Месси, но тренер на такое не пошёл. Иначе на дубль Лео могло и не хватить!

► Золотые руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси. Без Эмилиано у Лео не было бы Кубка мира

Дешам очень быстро среагировал на план Скалони и поставил соперника в тупик ответными действиями

Скалони смог застигнуть Францию врасплох — так дерзко против «трёхцветных» на турнире ещё не играли. С одной стороны, Аргентина благодаря плану тренера повела в два мяча. Но, с другой стороны, тренер Аргентины заставил своего визави максимально активно думать над выходом из бедственного положения. И Дешам не был бы Дешамом, если бы не предложил мощный ответ, в результат чего веселье в матче и закрутилось.

Позволив загонять свою сборную в первом тайме, Дешам стал убирать с поля не только неудачно действовавших игроков, но и просто возрастных футболистов, выпуская вместо них исполнителей, находящихся в самом соку.

Показательно, что кроме неудачника Дембеле поле в первом тайме покинул 36-летний Оливье Жиру, а в середине второго — 31-летний Антуан Гризманн. Оба стали чемпионами мира в России. Всего замен в основное время было четыре, самый возрастному из вышедших игроков при этом лишь 26 лет — столько Кингсли Коману. И если в первом тайме Франция уступала Аргентине в командном движении, то после четырёх замен ситуация изменилась: французы прибавили, аргентинцы стали выдыхаться, на поле восстановился паритет, в результате чего камбэк и случился.

Любопытно, благодаря кому Франция совершила спасение в основное время. Первый мяч Мбаппе забил с пенальти, который заработал 24-летний Рандаль Коло Муани, заставивший нарушить правила 34-летнего Николаса Отаменди. А второй Мбаппе забил после стенки с 25-летним Маркусом Тюрамом, который остался один между линий. На него не успел выйти ни один из центральных защитников Аргентины, хотя оба его видели. При этом и Коло Муани, и Тюрам вышли на замену!

Нарушение Отаменди на Коло Муани Фото: Кадр из трансляции

Стенка между Мбаппе и Тюрамом во второй голевой атаке Фото: Кадр из трансляции

► Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет. Готовы вспоминать его следующие 50 лет?

Дальше Дешам и Скалони не стали останавливать вошедших во вкус игроков

Когда счёт стал 2:2, оба тренера могли засушить игру, но ни один из них на это не пошёл. Кстати, Аргентина не пыталась это сделать и при преимуществе в два мяча. Да, Скалони выпустил Маркоса Акунью вместо Ди Марии, но тот стал не пятым защитником, а расположился в средней линии. Так что благодаря тренерам мы увидели ещё и яркое, а не скучное дополнительное время.

И Дешам, и Скалони были достойны победы. Как и их сборные. Но всё-таки есть справедливость, что в серии пенальти удачливее оказались аргентинцы. Во-первых, всё безумие классным планом начал Скалони, тогда как Дешам предпринимал ответные меры — первый был более инициативен изначально, предложив кое-что новое, в отличие от коллеги. Во-вторых, Аргентина была лучше: 20-10 по ударам, 12-7 по ударам из штрафной, 54% на 46% по владению.

Франция была хороша, но Аргентина оказалась ещё лучше. Мы навсегда запомним каждую из сборных за подаренный праздник футбола. В идеале именно такой увлекательной, как финал между двумя великими командами, и должна быть эта замечательная игра под названием футбол.

► После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! Франция отдала титул, несмотря на хет-трик Мбаппе