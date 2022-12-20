Сорокин рассказал, какие решения властей Катара перед стартом ЧМ-2022 ему были непонятны

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин рассказал о недочётах в организации чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Два решения, которые мне непонятны, – это искусственное ограничение доступа людей в страну и отмена пива. В первом случае Катар явно перемудрил, указав, что для получения Hayya нужно иметь билет на матч и бронирование жилья. Это сразу отсекло большое количество болельщиков. Пик прошёл после группового этапа: за тот период страну посетили 500 000 человек. 1,2 млн – едва ли возможно. Честно скажу, мои ожидания были гораздо скромнее, потому что въезд более 800 000 человек просто невозможен – есть естественно ограничивающие факторы вроде размещения. Здесь, например, нельзя ночевать на улице, поэтому, чтобы избежать подобного, страна ввела такое ограничение. Если говорить про Россию, то одних только иностранцев, которые купили билеты на матчи ЧМ – миллион человек. А тех, кто приехал в страну без них, – кто ж их считал.



Во втором случае – это радикально, но на подобное решение пошло местное руководство. ФИФА официально заявила, что все решения принимаются совместно. Значит, ФИФА участвовала в этом решении», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



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