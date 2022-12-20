Уилкшир: бан России? Знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это касаться не должно
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался об отстранении России от международных соревнований.
«Футболисты просто хотят играть, а болельщики — видеть их игру. Футбол должен приносить только положительные эмоции. А сейчас мы видим вещи, которые никто не хотел бы видеть. Да, мы все знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это не должно касаться. Они просто хотят играть в футбол, дарить эмоции болельщикам», — приводит слова Уилкшира Spprt24.
Напомним, УЕФА запретил российским клубам и сборной выступать в турнирах под своей эгидой. Ранее сообщалось о том, что РФС может рассмотреть вопрос вхождения в Азиатскую футбольную конфедерацию, чтобы получить возможность российским клубам и сборной участвовать в международных соревнованиях.
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