Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир: бан России? Знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это касаться не должно

Уилкшир: бан России? Знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это касаться не должно
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Футболисты просто хотят играть, а болельщики — видеть их игру. Футбол должен приносить только положительные эмоции. А сейчас мы видим вещи, которые никто не хотел бы видеть. Да, мы все знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это не должно касаться. Они просто хотят играть в футбол, дарить эмоции болельщикам», — приводит слова Уилкшира Spprt24.

Напомним, УЕФА запретил российским клубам и сборной выступать в турнирах под своей эгидой. Ранее сообщалось о том, что РФС может рассмотреть вопрос вхождения в Азиатскую футбольную конфедерацию, чтобы получить возможность российским клубам и сборной участвовать в международных соревнованиях.

Новость по теме
Камоцци назвал двоих игроков с ЧМ-2022, которые бы могли усилить клубы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022