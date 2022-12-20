Камоцци назвал двоих игроков с ЧМ-2022, которые бы могли усилить клубы РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал двоих игроков, принимавших участие в чемпионате мира-2022 в Катаре, которые могли бы усилить клубы РПЛ.
«Было несколько игроков, которые хорошо отыграли чемпионат мира, но не очень известны — защитник «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лайдуни и нападающий «Анже» и национальной команды Марокко Аззедин Унаи. Могли бы они укрепить «Зенит» или «Спартак»? Я думаю, что Унаи собирается в Премьер-Лигу. Да и Лайдуни мог бы стать хорошим вариантом для многих российских клубов, не только для «Зенита» или «Спартака», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию в серии пенальти в финальной игре.
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- 20 декабря 2022
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