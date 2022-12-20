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Австралиец Уилкшир: мой Новый год — российское ТВ, оливье, картошка с курицей

Австралиец Уилкшир: мой Новый год — российское ТВ, оливье, картошка с курицей
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Бывший футболист «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир признался, что продолжает праздновать Новый год в русском стиле. По его словам, на празднике присутствуют обязательные атрибуты — оливье, картошка с курицей, мандарины и российское ТВ.

«Новый год в Австралии отличается от Нового года в России? Да, в Австралии всё иначе. Но только не в нашей семье. Мы празднуем его в русском стиле, по русскому времени — утром 1 января.

Смотрю ли «Голубой огонек»? Конечно! Все атрибуты праздника! Российское ТВ, оливье, картошка с курицей, мандарины», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Напомним, в России Уилкшир играл в период с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год. Австралиец выступал за «Терек» и московское «Динамо».

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