Сорокин объяснил, как в России боролись с критикой из-за места проведения турнира в 2018-м
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, как во время чемпионата мира в России боролись с критикой.
«Только качеством организации. Утки мы не запускали. Не было такого, что кто-то кого-то специально хвалил. Во-первых, это унизительно, во-вторых, если это вскроется, то будет потом ещё хуже. У нас всё само как-то сложилось. И бразилец про Россию кричал, и всё остальное. Было достаточно вирусных историй», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Победителем чемпионата мира в России стала сборная Франции, обыгравшая в финальном матче Хорватию. На чемпионате мира в Катаре Франция также дошла до финала, но уступила Аргентине.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
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