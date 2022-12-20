Главный тренер «Крыльев» Осинькин: вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил вероятность перехода Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока. История с Ежовым и Солдатенковым? Не пугайте меня. Про Солдатенкова я ничего не слышал. Про Ежова и Коваленко говорят, но на сегодняшний день то, что стоит обсуждать, что в клуб пришло конкретное письмо от «Локомотива» о намерении выкупить Пиняева и Глушенкова», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Крыльями Советов» о выплате отступных за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в рассрочку. У московского клуба сейчас нет трансферного бюджета для выкупа сразу двух футболистов.