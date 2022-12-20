Осинькин: Пиняев сказал, к нему проявляет интерес европейский клуб. Пусть озвучивает сам

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что к его подопечному Сергею Пиняеву проявляет интерес европейский клуб.
«Действительно, у нас с Сергеем хорошие отношения. Мы говорили и сегодня в том числе. Мы успели переговорить, но нового добавить нечего. Наверное, только то, что я сказал. Он должен ко мне прислушаться и к тем многим людям, кто его сопровождал на протяжении долгого времени. И к семье, в том числе. Нужно со всеми поговорить, но само решение нужно принимать самому. Он уже взрослый 18-летний парень, свою футбольную дорогу нужно нащупать и по ней пойти. Надеемся, с «Крыльями» ему будет по пути ещё какое-то время.
Был вариант и со «Спартаком»? В клуб официально ничего не приходило. Но уровне разговоров был не только «Спартак», хватало ещё команд. В такой серьёзной форме не было европейских команд. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 20 декабря 2022
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