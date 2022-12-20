FA обвинила Тони ещё в 30 нарушениях регламента о ставках. Его обвиняли в 232 нарушениях

Нападающему «Брентфорда» Айвану Тони предъявлены новые обвинения в нарушении регламента о ставках.

Футбольная ассоциация Англии предъявила Тони обвинения еще в 30 нарушениях в период с 14 марта 2017 года по 18 февраля 2019-го. Он должен ответить на обвинения до 4 января, сообщает представитель ассоциации в «Твиттере». В ноябре Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Брентфорда» в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го.

В 14 матчах текущего сезона английской Премьер-лиги 31-летний Айван Тони забил десять голов и сделал две голевые передачи. Он занимает третье место в списке бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда и Гарри Кейна. Игрок не принимал участия в ЧМ-2022.