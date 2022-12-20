Юрий Сёмин: у Аргентины невероятные болельщики. Брали кредиты, чтобы приехать на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил аргентинских болельщиков, которые поддерживали свою национальную команду на чемпионате мира — 2022, который прошёл в команде.

«У Аргентины были невероятные болельщики, которые приехали из Аргентины. Они продавали машины, брали кредиты, чтобы приехать. Мне кажется это была самая массовая группа болельщиков. Может быть, болельщики Марокко были наравне.

Но Марокко рядом, аргентинцам лететь 14 часов. Они были очень объективны. Вообще, чемпионат мира прошёл хорошо. Не было никакой агрессии. Было большое количество эмоций, которые футбол дал людям», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.