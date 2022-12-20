Ондуа рассказал, за кого болел в финале чемпионата мира

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, за кого болел в чемпионате мира — 2022. В главном матче катарского турнира встречались Аргентина и Франция.
«Как я смотрел финал чемпионата мира и за кого болел? Отвечаю! Смотрел в весёлой компании, с ребятами в формах «Барселоны» и «Лейкерс», которые постоянно спорили на футбольные темы. Болел за Аргентину! И рад победе этой замечательной команды», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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