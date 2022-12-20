Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате
Поделиться
Король Марокко Мухаммед VI встретился с футболистами национальной команды и их матерями. На приёме он вручил спортсменам государственные награды.
Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2. Марокко стало первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира и приняла участие в матче за третье место.
Ранее ни одна африканская сборная не проходила дальше стадии четвертьфинала. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002 году и Гана в 2010 году.
Впервые с 1998 года африканская сборная стала победителем своей группы. Марокканцы заняли первую строчку в квартете с Бельгией, Хорватией и Канадой.
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:03
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:05
-
19:57
-
19:55
Партнерский контент