Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате

Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате
Комментарии

Король Марокко Мухаммед VI встретился с футболистами национальной команды и их матерями. На приёме он вручил спортсменам государственные награды.

Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2. Марокко стало первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира и приняла участие в матче за третье место.

Ранее ни одна африканская сборная не проходила дальше стадии четвертьфинала. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002 году и Гана в 2010 году.

Впервые с 1998 года африканская сборная стала победителем своей группы. Марокканцы заняли первую строчку в квартете с Бельгией, Хорватией и Канадой.

Сказка Марокко на ЧМ закончилась драмой! Два чудо-гола принесли хорватам бронзу Сказка Марокко на ЧМ закончилась драмой! Два чудо-гола принесли хорватам бронзу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022