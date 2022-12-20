Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе
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Болельщики сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с изображением нападающего Франции Килиана Мбаппе. На минувшем чемпионате мира — 2022 француз забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу.
Фанаты сборной Аргентины сжигают гроб с фото Мбаппе:
Напомним, в финале чемпионата мира Мбаппе оформил хет-трик, забив два гола с пенальти и один с игры.
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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