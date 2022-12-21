«Это стресс». Джеймс Милнер высказался о возможном начале тренерской карьеры

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о возможном начале тренерской карьеры после завершения игровой деятельности.
«Как более опытный футболист я стараюсь помогать другим игрокам на поле и за его пределами. И да, я проводил несколько занятий для ребят из академии, и мне это понравилось. Это просто, это футбол. Ты просто делаешь то, чем каждый день занимаешься на тренировках. Но в рабочем процессе ты замечаешь, что происходит. В футболе ты видишь, как тренер приходит и преуспевает, получает контракт на пять лет, а потом его увольняют через шесть недель. Это стресс.
На мой взгляд, любому тренеру нужно минимум несколько лет, чтобы воплотить свои идеи и получить футболистов, которых он хочет. Тренер меняет культуру в команде, и это требует времени, но футбол — это бизнес, и если ты идёшь по неверному пути, тебя быстро меняют. Это безумие», — приводит слова Милнера Mirror со ссылкой на Amazon Prime Video.
- 21 декабря 2022
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