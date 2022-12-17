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Алькантара рассказал, какие компоненты необходимо улучшить «Ливерпулю»

Алькантара рассказал, какие компоненты необходимо улучшить «Ливерпулю»
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Испанский хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал о том, что нужно улучшить красным во второй половине нынешнего сезона.

«Что мы должны улучшить в себе? Думаю, абсолютно всё. Команда должна стать лучше во всех компонентах. Мы должны бороться за победу во всех соревнованиях, в которых участвуем. В АПЛ будет очень тяжело претендовать на чемпионство, однако в других турнирах мы способны победить», — передает слова хавбека Goal.com.

В пятницу, 16 декабря, «Ливерпуль» сыграл контрольный матч с «Миланом». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум». Подопечные Юргена Клоппа одержали разгромную победу со счётом 4:1.

В английской Премьер-лиге мерсисайдцы располагаются на шестой строчке, «россонери» занимают второе место в чемпионате Италии.

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