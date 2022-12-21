Червиченко: переход Сычевого в «Крылья» — это шаг не назад или вперёд, а в сторону

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Не знаю, почему сделан такой выбор. Думаю, это какие-то игры агентов, потому что что-то где-то проскользнуло про «Зенит» и отдельные отступные для них. В принципе, «Зенит» – дружественная «Оренбургу» команда.



Я тут просматриваю игры агентов. Такое бывает, что порой агенты сбивают игроков с нормального пути. Дай бог, чтобы в этом случае такого не случилось, но всё возможно. Не знаю, чем принципиально «Крылья» отличаются от «Оренбурга», разве что стадионом. В остальном всё под большим вопросом.



Может, Сычевому будут больше в «Крыльях» платить. Может, какая-то схема. Переход в «Крылья Советов» — это не шаг назад или вперёд, а просто шаг в сторону. Нам остаётся гадать, что здесь существуют какие-то теневые стороны, о которых мы не знаем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.