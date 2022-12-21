В УЕФА подтвердили риск исключения Украины из организации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил риск исключения Украины из организации.

Ранее вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства. В УЕФА подтвердили, что действительно отправляли это сообщение представителям украинского футбола.

«Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев», – сообщили изданию Tribuna.com в пресс-службе УЕФА.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях.