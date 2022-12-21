«Реал» заинтересован в приобретении Энцо Фернандеса
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Defensa Central. Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.
По информации источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заинтересован в приглашении хавбека в команду, однако боссы «Королевского клуба» не намерены платить € 120 млн, который запрашивает португальский клуб. Боссы «сливочных» не хотят отдавать за игрока более € 100 млн.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:
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