«Реал» заинтересован в приобретении Энцо Фернандеса

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Defensa Central. Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.

По информации источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заинтересован в приглашении хавбека в команду, однако боссы «Королевского клуба» не намерены платить € 120 млн, который запрашивает португальский клуб. Боссы «сливочных» не хотят отдавать за игрока более € 100 млн.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде: