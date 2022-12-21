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Широков: легионеры уехали, где российские таланты? Зато наверх отчётность идёт хорошая

Широков: легионеры уехали, где российские таланты? Зато наверх отчётность идёт хорошая
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Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал программу развития детско-юношеского футбола в стране.

«Все кричали, что много легионеров, не дают играть молодым талантам. Но вот уехали легионеры, и где мы видим множество молодых российских талантов? Надо проанализировать то, как мы развивали детско-юношеский футбол в стране, спросить с тех, кто был за это ответственным, и не поручать дальше им уже ничего.

Только ленивый не сказал, что уровень РПЛ упал с отъездом очень средних легионеров. И надо спросить тех, кто оперировал бюджетными деньгами, на которые должен был развивать футболистов. Почему наверх докладывалось, что у нас есть успехи, а футболисты растут не по дням, а по часам? Сейчас время провести ревизию и назвать тех, кто отвечал за систему подготовки, отодвинуть их от дальнейшего управления. Прочитал в «Телеграме» о развитии академии ЦСКА, улучшениях по подготовке резерва. Но кто будет развивать — те же, кто довёл до нынешнего состояния? Тем, у кого есть идеи, есть знания, не дают себя проявить. Наверх отчётность идет чёткая, всё хорошо. А вот сейчас мы видим, что качественного резерва-то у нас и нет», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, легионерам российских клубов можно воспользоваться разрешением ФИФА и покинуть свои команды, перейдя в аренду в иностранный клуб.

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