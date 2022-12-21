Широков: легионеры уехали, где российские таланты? Зато наверх отчётность идёт хорошая

Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал программу развития детско-юношеского футбола в стране.
«Все кричали, что много легионеров, не дают играть молодым талантам. Но вот уехали легионеры, и где мы видим множество молодых российских талантов? Надо проанализировать то, как мы развивали детско-юношеский футбол в стране, спросить с тех, кто был за это ответственным, и не поручать дальше им уже ничего.
Только ленивый не сказал, что уровень РПЛ упал с отъездом очень средних легионеров. И надо спросить тех, кто оперировал бюджетными деньгами, на которые должен был развивать футболистов. Почему наверх докладывалось, что у нас есть успехи, а футболисты растут не по дням, а по часам? Сейчас время провести ревизию и назвать тех, кто отвечал за систему подготовки, отодвинуть их от дальнейшего управления. Прочитал в «Телеграме» о развитии академии ЦСКА, улучшениях по подготовке резерва. Но кто будет развивать — те же, кто довёл до нынешнего состояния? Тем, у кого есть идеи, есть знания, не дают себя проявить. Наверх отчётность идет чёткая, всё хорошо. А вот сейчас мы видим, что качественного резерва-то у нас и нет», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, легионерам российских клубов можно воспользоваться разрешением ФИФА и покинуть свои команды, перейдя в аренду в иностранный клуб.
- 21 декабря 2022
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:57