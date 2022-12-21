Норвежский юрист — о биште Месси: почему СМИ клевещут на красивый жест?

Норвежский юрист Аммар Аль-Кфаф опубликовал статью «Почему СМИ клевещут на красивый жест?» в ответ на критику вокруг одежды нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира — 2022. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подарил тогда аргентинцу бишт, в котором футболист поднял над головой Кубок мира.

«Этот «плащ» — символ уважения и признания. СМИ удалось превратить приятный жест эмира в стратегию привлечения внимания. Я нахожу это очень неприятным! Но тот факт, что я норвежец с арабским происхождением, даёт мне возможность лучше понять намерение этого жеста. Это действие рассматривается как знак уважения.



Очень неприятно видеть, как средства массовой информации предпочитают изображать хорошие поступки в негативном свете. Средства массовой информации изображают ситуацию так, как будто это худшее, что могло произойти в истории футбола», — говорится в статье юриста на сайте Aftenposten.