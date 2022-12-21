Норвежский юрист — о биште Месси: почему СМИ клевещут на красивый жест?

Норвежский юрист Аммар Аль-Кфаф опубликовал статью «Почему СМИ клевещут на красивый жест?» в ответ на критику вокруг одежды нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира — 2022. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подарил тогда аргентинцу бишт, в котором футболист поднял над головой Кубок мира.
«Этот «плащ» — символ уважения и признания. СМИ удалось превратить приятный жест эмира в стратегию привлечения внимания. Я нахожу это очень неприятным! Но тот факт, что я норвежец с арабским происхождением, даёт мне возможность лучше понять намерение этого жеста. Это действие рассматривается как знак уважения.
Очень неприятно видеть, как средства массовой информации предпочитают изображать хорошие поступки в негативном свете. Средства массовой информации изображают ситуацию так, как будто это худшее, что могло произойти в истории футбола», — говорится в статье юриста на сайте Aftenposten.
- 21 декабря 2022
-
23:31
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:16
-
21:12
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:43
-
19:42