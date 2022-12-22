Вегорст — о конфликте с Месси: теперь он знает моё имя, это хорошо для меня

Нападающий турецкого «Бешикташа» и сборной Нидерландов Ваут Вегорст рассказал о конфликте с форвардом «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионелем Месси после матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 4:2 пен.).
«Для меня во время матча все равны. Я всегда борюсь. Так же было и в том матче. У нас было несколько определённых моментов с Месси во время матча, возможно, его это удивило. Я очень его уважаю, он один из лучших игроков в истории. Я хотел выказать ему своё уважение после игры, но, видимо, он был не готов к этому. Зато теперь он знает моё имя, это хорошо для меня», — приводит слова Вегорста CNN.
После матча между форвардами произошёл конфликт, Месси назвал Вегорста придурком и сказал ему уйти, пока аргентинец давал интервью.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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