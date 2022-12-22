VAR отменил шесть верных решений в АПЛ со старта сезона-2022/2023

Независимая комиссия оценила работу VAR в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, сообщает BBC. Всего было оценено несколько сотен эпизодов, из которых было выявлено 48 инцидентов, в которых потребовалось вмешательство видеоповтора.
Как сообщает источник, в 42 из них при помощи VAR было принято верное решение. Ещё в шести необходимых случаях VAR отменил решения арбитра, которые были верными. При этом было выявлено ещё шесть случаев, где вмешательство VAR было необходимо, однако так и не произошло.
При этом комиссия не уточняла, о каких именно эпизодах идёт речь. Сообщается, что глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб намерен совершенствовать систему. Уэбб осознаёт, что внедрение видеоповторов в Англии прошло не так гладко, как на это рассчитывали.
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