Аргентинские фанаты атаковали пост «ПСЖ» с поздравлением Мбаппе комментариями про Месси

Аргентинские болельщики атаковали комментариями про Лионеля Месси и мемами пост французского «ПСЖ» в «Твиттере», в котором клуб поздравил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с днём рождения. 20 декабря французскому форварду исполнилось 24 года. Месси и Мбаппе являются одноклубниками.

С тех пор как южноамериканцы одержали победу в финальном матче чемпионата мира с национальной командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти), Мбаппе подвергался насмешкам от болельщиков сборной Аргентины из-за его предматчевых комментариев о превосходстве европейского футбола.

Напомним, в финале ЧМ-2022 в составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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