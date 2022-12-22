Тен Хаг прокомментировал победу в матче Кубка лиги с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе в матче Кубка лиги с «Бёрнли» (2:0). «Красные дьяволы» вышли в четвертьфинал турнира.
«Игра против хорошей команды. Я думаю, что они были хороши во владении мячом. Трудно заставить их прессинговать, но считаю, что нам это удалось. У нас было много высоких отборов, мы имели много подходов. Думаю, что нам нужно кое-что взять от этого. Определённо, есть возможности для улучшения, мы должны работать над этим, но, конечно, я доволен победой.
Думаю, что после перерыва всегда трудно найти ритм, но, кажется, что мы неплохо справились. Кроме того, появились несколько разных игроков, и считаю, что они сыграли довольно хорошо. Я занимался рутиной, и мы выглядели не на 100 процентов. Но вы видите, что определённые принципы есть, и я вполне доволен игрой, которую мы показали», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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