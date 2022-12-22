«Реал» попытается купить Мбаппе у «ПСЖ» летом 2023 года

Мадридский «Реал» постарается осуществить трансфер французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе летом 2023 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Отмечается, что контракт между 24-летним форвардом и клубом, заключённый до 2025 года на сумму € 630 млн, не пугает владельца «сливочных» Флорентино Переса. Он готов платить Мбаппе аналогичные деньги. «Реал» предложит «ПСЖ» за трансфер € 150 млн, а самому нападающему – различные бонусы и комиссионные при подписании соглашения.



Напомним, Мбаппе мог оказаться в «Реале» летом 2022 года, но в итоге принял решение остаться во французском чемпионате, заключив новый контракт с «ПСЖ».



В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей за парижский клуб во всех турнирах, забив 19 голов и отдав пять голевых передач. На ЧМ-2022 Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира (восемь голов), завоевав со сборной Франции серебряные медали.

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