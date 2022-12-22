Верон: в футболе есть объединяющая сила, а в политике этого нет
Поделиться
Легендарный полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира — 2022. Также он высказался по поводу объединяющей силы футбола, которой не обладает политика.
«В футболе есть объединяющая сила, а в политике этого нет. Мы видим это на улицах Буэнос-Айреса: там нет политических цветов. Футбол способен объединять, и это одно из самых прекрасных его проявлений.
Очень радостно снова увидеть Кубок мира в Аргентине. Все футболисты были главными героями, кто-то играл больше, кто-то меньше, но все они оставили свой след», — приводит слова Верона официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Буэнос-Айрес утонул в сумасшествии. Люди падают со светофоров. Видео:
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
11:43
-
11:33
-
11:32
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
08:51
-
08:45
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20
Партнерский контент