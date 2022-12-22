Верон: в футболе есть объединяющая сила, а в политике этого нет

Легендарный полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира — 2022. Также он высказался по поводу объединяющей силы футбола, которой не обладает политика.

«В футболе есть объединяющая сила, а в политике этого нет. Мы видим это на улицах Буэнос-Айреса: там нет политических цветов. Футбол способен объединять, и это одно из самых прекрасных его проявлений.

Очень радостно снова увидеть Кубок мира в Аргентине. Все футболисты были главными героями, кто-то играл больше, кто-то меньше, но все они оставили свой след», — приводит слова Верона официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Буэнос-Айрес утонул в сумасшествии. Люди падают со светофоров. Видео: