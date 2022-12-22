«МЮ» посвятил всего 81 слово Роналду в программе перед матчем с «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» в предматчевой программе ко встрече Кубка английской лиги с «Бёрнли» (2:0) посвятил всего 81 слово португальскому форварду Криштиану Роналду, покинувшему клуб в ноябре 2022 года.



«Криштиану Роналду покинул клуб по обоюдному согласию в прошлом месяце. Португальская суперзвезда забила 145 голов и провела 436 матчей за «МЮ». Он помог нам выиграть три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Роналду также стал обладателем «Золотого мяча» в 2008 году. Мы выражаем благодарность за огромный вклад Криштиану и желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в программе.



Напомним, в настоящий момент 37-летний португалец находится в статусе свободного агента. Единственным клубом, который сделал официальное контрактное предложение Роналду, является «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре: