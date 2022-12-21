Цель Роналду — ЧМ-2026. Триумф Месси не даёт Криштиану покоя?

За триумфом Лионеля Месси ушёл в тень Криштиану Роналду. Что мы знали о нём после вылета Португалии? Нападающий сразу уехал в Испанию, где тренировался на базе «Реала». Параллельно кидал в соцсети разные мотивирующие цитаты. И, видимо, продолжал договариваться с новым клубом. Сейчас, как пишет Marca, он уже не в Мадриде. Шансов неожиданно подписать контракт с бывшим клубом не было. Криштиану уехал в Дубай. А оттуда должен вылететь в Саудовскую Аравию.

На Ближнем Востоке его ждёт клуб «Аль-Насср». Сообщалось, что Криштиану договорился о личном контракте на 2,5 года ещё во время группового этапа с ЧМ. А сами переговоры начались до турнира, когда было понятно, что в «МЮ» он не вернётся. Предполагалось, что после вылета с Кубка мира Роналду сразу поедет в Эр-Рияд. Но этого не случилось. Инсайдеры призывают не искать здесь чего-то необычного. Вероятно, Криштиану просто захотелось перезагрузиться после турнира в более привычной атмосфере.

Marca сообщает, что контракт должен быть подписан до конца 2022 года. Недавно «Аль-Насср» вернул себе лидерство в чемпионате под руководство Руди Гарсии. Соглашение Роналду будет рассчитано на 2,5 года, и за этот период он заработает около € 200 млн.

Криштиану Роналду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что в Саудовской Аравии приезд Криштиану воспринимают как событие государственной важности. По задумке шейхов, он привлечёт к стране внимание футбольного мира и добавит статуса заявке на проведение ЧМ-2030. Страна в принципе погружается в спорт: там уже провели Суперкубок Испании, этапы Формулы-1, а чемпионат мира должен стать кульминацией.

Но главная новость от Marca: окружение Криштиану советует ему строить планы до чемпионата мира 2026 года. Понятно, что победу Месси он вряд ли воспринял с позитивными эмоциями. Да и никаких заявлений о финише карьеры в сборной от Роналду не звучало. Вероятно, в 37 лет он собирается продолжать. В Саудовской Аравии с точки зрения интенсивности это будет точно сделать проще, чем в Европе. Тем более что топ-клубы от него отвернулись — по крайней мере те, в которых он сам хотел бы оказаться. Так что первоначальная задача – дать импульс Саудовской Аравии. А дальше уже решать со сборной.