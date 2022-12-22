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Пиняев назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

Пиняев назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году
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Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, кого считает лучшим футболистом 2022 года в чемпионате России. Также игрок не смог выделить кого-то одного в самарской команде и подчеркнул, что с уважением относится к опытным игрокам.

«Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком.

Могу ли выделить лучшего в «Крыльях»? Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», — приводит слова Пиняева «КП Спорт».

Напомним, Пиняев является обладателем награды «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту России. Малком — действующий чемпион РПЛ в составе «Зенита».

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