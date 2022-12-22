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Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

По информации источника, в бразильской федерации футбола рассматривают иностранных кандидатов на пост главного тренера национальной команды после неудачного выступления сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Бразильцы потерпели поражение в четвертьфинале турнира, уступив сборной Хорватии по пенальти. Предыдущий наставник «селесао» Тите покинул свой пост по окончании мундиаля в Катаре.

Другими кандидатами на должность в сборной Бразилии называются бывший наставник «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель, экс главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и аргентинец Марсело Гальярдо.

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