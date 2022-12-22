Андрей Червиченко рассказал, какие сборные разочаровали его на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие национальные команды разочаровали его во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Самым большим разочарованием на чемпионате мира для меня стали бывшие европейские лидеры вроде Германии. Также нестабильная игра у Португалии, а голландцы выступили так, как я и ожидал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Германия на мировом первенстве не смогла выйти из группы, уступив вторую строчку Японии. Сборная Португалии выбыла на стадии 1/4 финала, уступив марокканцам со счётом 0:1. Нидерланды также не смогли пройти дальше четвертьфинала, проиграв будущему победителю турнира — сборной Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).