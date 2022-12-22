Экс-тренер «Челси» Авраам Грант возглавил сборную Замбии

Бывший тренер лондонского «Челси» Авраам Грант возглавил сборную Замбии, сообщает пресс-служба команды. Специалист подписал соглашение сроком на два года.



Грант с лондонским клубом в 2008 году дошёл до финала Лиги чемпионов, где синие уступили «Манчестер Юнайтед».



Специалист начал тренерскую карьеру в 1972 году. До 2002-го он возглавлял различные израильские клубы, а с 2002 по 2006 год работал главным тренером национальной сборной.



В Англии, помимо «Челси» Грант возглавлял «Вест Хэм» и «Портсмут».



В 2012 году специалист работал в сербском «Партизане», а с 2014 по 2017 год трудился в сборной Ганы.



Главным достижением сборной Замбии является победа в Кубке Африканских Наций в 2012 году.

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