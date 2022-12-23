«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Марез вновь вывел «горожан» вперёд, но Салах сравнял счёт

В эти минуты проходит встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 47-й минуте матча Рияд Марез вывел хозяев вперёд, однако спустя минуту Мохамед Салах восстановил равновесие в счёте.
Команда из Манчестера в предыдущем раунде оказалась сильнее лондонского «Челси» со счётом 2:0. Оба гола «горожане» забили на исходе часа игры – их авторами стали Рияд Марез и Хулиан Альварес.
«Ливерпуль» пробился в 1/8 финала благодаря победе над «Дерби Каунти». В основное время команды не сумели открыть счёт, а в серии пенальти сильнее оказались красные — 3:2.
В сегодняшнем матче определится последний участник четвертьфинальной стадии турнира.
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