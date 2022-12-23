«Челси» разгромил «ПСЖ» в шестом туре женской ЛЧ, Абдуллина провела весь матч в запасе
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23 декабря состоялся шестой и заключительный тур женской Лиги чемпионов, в котором «Челси» на своём стадионе принимал «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. В составе лондонского клуба выступает российская футболистка Алсу Абдуллина.
В составе «Челси» дублем отличилась нападающая Лорен Джеймс — на 55-й и 62-й минутах. Также свой гол записала на счёт Сэм Керр — случилось это на 42-й минуте встречи. Матч завершился разгромной победой лондонского клуба со счётом 3:0. Алсу Абдуллина провела весь матч на скамейке запасных.
Благодаря этой победе «Челси» набрал по итогам шести туров 16 очков и уверенно выиграл группа А Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
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