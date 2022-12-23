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Прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги

Прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги
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Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги. В 1/4 финала турнира образовались следующие пары.

«Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон Атлетик»
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Чарльтон Атлетик» является единственным участником 1/4 финала, выступающим не в английской Премьер-лиге. Четвертьфинальные матчи состоятся на неделе, начинающейся 9 января 2023 года.

Напомним, в заключительном матче 1/8 финала 22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2. В составе «горожан» забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд, Рияд Марез и Натан Аке. У гостей отличились Фабиу Карвалью и Мохамед Салах.

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