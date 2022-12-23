Максим Канунников поделился эмоциями от работы со Станиславом Черчесовым

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников высказался о совместной работе со Станиславом Черчесовым.



«Как только он возглавил команду, я вернулся с молодёжного Евро в Израиле. Саламыч сразу сказал: «Канунников, я не думал, что на чемпионат Европы вы съездите как на курорт. Приехали, две игры скрутились и до свидания».



Ещё помню, как в домашней встрече с «Крыльями» я вышел на замену. На следующий день он меня подзывал, показывал мне мои Instat‑данные, разбирал детально мои действия и был ими недоволен. Видимо, я ещё не до конца понимал его требования. Первое время из‑за этого оставался на замене и выходил со скамейки.



Помимо этого, вспоминается, как мы играли с «Зенитом», повели, а забил я как раз в девятку после контратаки. Однако в итоге уступили 1:2, а во втором тайме я не доработал до конца, когда забивал Кержаков. И после игры Черчесов сказал: «Конечно, молодец, что забил гол, но проиграли мы из‑за того, что ты не доиграл эпизод до конца».



Черчесов был жёстким, но справедливым. Если он критиковал, это было по делу. Изначально мог на него сердиться: «Блин, я же всё делаю правильно». Однако потом анализируешь и понимаешь со временем — замечания были по делу. Поэтому в каком‑то плане я и считаю, что он был самым жёстким из моих тренеров, но всё было справедливо. Тем более при нём я определённо повысил свой уровень игры, за что очень благодарен ему и его тренерскому штабу», – приводит слова Канунникова «Матч ТВ».