Руководство УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Руководство УЕФА выступает против того, чтобы РФС вышел из её состава и перешёл в Азиатскую конфедерацию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.



Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который пройдёт сегодня, 23 декабря, обсудят возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.