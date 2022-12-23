Гол Ришарлисона ударом через себя в ворота Сербии признан лучшим на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом объявила Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте.
Лучшим голом чемпионата мира в Катаре был признан гол Ришарлисона ударом через себя в матче 1-го тура группового этапа мундиаля со сборной Сербии (2:0).
Забитый мяч бразильца был выбран лучшим по итогам голосования, опередив голы Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэка Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия) и самого Ришарлисона (гол Южной Корее в 1/8 финала).
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022
- 23 декабря 2022
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