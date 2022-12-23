Надаль: когда Месси забил Франции в овертайме, у меня на глазах выступили слёзы

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.) и от игры капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси.

«Это был впечатляющий финал. У меня есть много французских друзей, которым я искренне сочувствую, потому что Париж и Франция многое для меня значат. Но также у меня есть очень много аргентинских друзей, в том числе футбольных болельщиков. То, что Месси выиграл чемпионат мира, сделало меня счастливым. Я был в восторге от того, что великий игрок в конце своей карьеры завоевал титул, которого ему не хватало, учитывая то, что он значит для Аргентины. В финале, когда Месси забил третий гол (сделал счёт 3:2 в пользу Аргентины в дополнительное время. — Прим. «Чемпионата»), у меня на глазах выступили слёзы. Но они были из-за счастья видеть, что кто-то настолько великий достигает того, чего ему не хватало, пройдя через столько страданий. Мне очень понравился финал, особенно начиная с 70-й минуты, когда началось главное зрелище. До этого казалось, что Аргентина всё контролирует», — приводит слова Надаля AS.

Аргентина выиграла первый чемпионат мира с 1986 года. Лионель Месси забил семь голов и отдал три результативных передачи в семи матчах.

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