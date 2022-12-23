Юран: «Химки» ждёт прямой вылет из РПЛ. Клуб выбрал путь в никуда

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран выразил уверенность в том, что подмосковный клуб вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения. Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждёт прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен.



Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ. Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, на данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 17 матчах.