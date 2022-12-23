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Дюков заявил, что подписал заявление Галицкого о выходе из исполкома по состоянию здоровья

Дюков заявил, что подписал заявление Галицкого о выходе из исполкома по состоянию здоровья
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий вышел из исполкома организации.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях — не может делать это физически. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 23 декабря, состоялось заседание исполкома РФС. Главной темой собрания был возможный переход России в азиатскую конфедерацию из УЕФА. Напомним, Сергей Галицкий — основатель и президент «Краснодара». Клуб был создан в 2008 году.

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